Ираола: "В данный момент Исак и Гакпо оба травмированы"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола поведал, что его нападающие Александер Исак и Коди Гакпо остаются травмированными.

Этот международный перерыв обернулся для "Ливерпуля" травмами Исака и Гакпо, которые досрочно вернулись из сборных Швеции и Голландии, соответственно.



Уже через четыре дня "Ливерпуль" примет на своем поле "Манчестер Сити", и участие Александера и Коди в этом матче Премьер-Лиги находится под большим вопросом.



"Алесу Исаку и Коди Гакпо обоим пришлось покинуть свои сборные с травмами. Теперь вопрос в том, успеют они восстановиться вовремя, чтобы помочь нам в следующем матче, или нет. Но прямо сейчас они оба травмированы", — сообщил Ираола beIN Sports.



Добавим, Исак и Гакпо в отличной форме начали новый сезон, совершив по четыре результативных действия в пяти первых матчах Премьер-Лиги.