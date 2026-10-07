FA наказала тренера "Саутгемптона" после шпионского скандала

Главный тренер "Саутгемптона" Тонда Эккерт избежал серьезного наказания за шпионаж за своими соперниками.

Напомним, в концовке прошлого сезона английский футбол сотряс шпионский скандал. Член тренерского штаба "Саутгемптона" попался записывающим на видео тренировку "Мидлсбро" в преддверии полуфинала плей-офф Чемпионшипа.



Тогда "Саутгемптон" одолел "Мидлсбро" по сумме двух матчей, но был снят Футбольной Лигой с финала. Место "святых" в финале заняли "речники", уступив там "Халлу".



Вскоре FA начала свое расследование в отношении "Саутгемптона", выяснив, что шпион приехал на базу "Мидлсбро" по указанию Эккерта. "Святые" шпионили и за другими своими соперниками по Чемпионшипу.



В конце концов Ассоциация ограничилась штрафом для Эккерта на 28,000 фунтов. Тонда также был наказан отложенной дисквалификацией на шесть недель, что не помешает ему выполнять свою работу, сообщает Sky Sports.



Добавим, в данный момент "Саутгемптон" занимает 13-е место в Чемпионшипе, набрав 10 очков в восьми первых матчах.