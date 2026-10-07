Произошла утечка насчет наказания "Сити" за финансовые нарушения

Этихад У независимой комиссии Премьер-Лиги случилась утечка информации насчет планируемого наказания "Манчестер Сити" за нарушения правила финансового фейр-плей.

Напомним, комиссия признала "Сити" виновным по всем пунктам обвинений насчет финансовых нарушений с 2009 по 2018 год и теперь решает вопрос с наказанием, хотя "горожане" уже подали апелляцию.

Выступая в радиоэфире talkSPORT в среду утром, бывший нападающий сборной Шотландии Алан Брэзил рассказал, что сразу два осведомленных источника раскрыли ему суть наказания в отношении "Сити".

По словам Брэзила, комиссия собирается снять с "Сити" 60 очков, что оставит клубу с "Этихад" шансы избежать вылета из Премьер-Лиги, однако рассмотрение апелляции может затянуть наложение санкций.

"Я слышал о снятии 60 очков, что порадует людей и при этом оставит "Сити" шанс на выживание. Я не знаю, случится ли это в этом сезоне", — сообщил Брэзил.





Метки Брэзил, Манчестер Сити, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2026 18:00

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  1. ben-arfa 07.10.2026 18:34 # ben-arfa
    О каком шансе на выживание речь? Это нужно собрать 100 очков, что в истории случалось только раз

    (ответить)

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