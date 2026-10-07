Бывший вингер "Челси" Педро завершил игровую карьеру в возрасте 39 лет.

Педро прибыл в "Челси" из "Барселоны" за 21.4 млн. фунтов в августе 2015 и провел на "Стэмфорд Бридж" пять лет.



В течение этих пяти лет Педро выиграл титул Премьер-Лиги, Кубок Англии и Лигу Европы, забив 43 гола и отдав 26 результативных передач в 206 матчах.



Помимо "Барселоны" и "Челси", Педро также поиграл за "Рому" и "Лацио", совместно лучшим бомбардиром которого он стал в прошлом сезоне с учетом всех соревнований.



Со сборной Испании Педро выигрывал Чемпионат Мира в 2010 году и Евро-2012.



"Я чувствую, что время пришло. Пора сделать шаг вперед и начать новую главу в своей жизни. Я горжусь собой за то, что исполнил свою мечту, и благодарен всем людям, которые были на моей стороне. Спасибо, футбол, за то, что сделал меня таким счастливым", — пишет Педро в социальной сети.