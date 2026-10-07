Артета: "Это только начало того, чего мы можем достичь вместе"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда находится только в начале своего пути с точки зрения достижений.

В среду "Арсенал" подтвердил, что Артета заключил новый контракт до 2030 года, хотя о достигнутой сторонами договоренности насчет этого стало известно еще в прошлом месяце.



Артета тренирует "Арсенал" с декабря 2019, выиграв 62.05% из своего 361 матча с учетом всех соревнований, и это лучший показатель среди всех постоянных наставников клуба.



В прошлом сезоне Артета привел "Арсенал" к титулу Премьер-Лиги, однако для Микеля это "только начало".



"Для меня честь связать свое будущее с клубом и продолжить работу с исключительными людьми, которые хотят лучшего для "Арсенала". Этот клуб уникален, уникальны его характер и ощущение, которое он производит на тебя, и я испытываю огромную честь от того, что наше совместное приключение продолжится".



"Мы уже создали особенную связь и получили воспоминания, которые останутся на всю жизнь, и это так воодушевляет, потому что это только начало того, чего мы можем достичь вместе. Я крайне благодарен Стэну и Джошу (Кроенке, владельцам) за их доверие и поддержку, и для меня честь вести этот клуб в этот особенный период в его 140-летней истории".



"Это момент огромной гордости для меня и моей семьи. Я чувствую любовь и уважение наших великолепных фанатов, и это взаимно", — цитирует Артету официальному веб-сайту "Арсенала".