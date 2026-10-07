"Челси" попрощается с одним из своих спортивных директоров

Лоуренс Стюарт Спортивный директор "Челси" Лоуренс Стюарт покинет лондонский клуб.

Стюарт присоединился к "Челси" из "Монако" в октябре 2022 в качестве технического директора, а в феврале 2023 был назначен одним из спортивных директоров.

Стюарт трудился бок о бок с Полом Уинстенли, занимающим такую же должность, и имеет в "Челси" контракт до 2031 года.

Стюарт принимал участие в определении трансферных целей "Челси", переговорах и планировании состава.

Как сообщает Evening Standard, Стюарт покинет "Челси" в ближайшие недели и сделает это по обоюдному согласию сторон. Уход Лоуренса будет частью "естественной эволюции" клуба.

В данный момент "Челси" не планирует искать прямую замену Стюарту, чьи обязанности распределят упомянутый Уинстенли, Джо Шилдс и Сэм Джуэлл.





Метки Стюарт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2026 14:00

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