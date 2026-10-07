Тухель: "Кейн должен получить "Золотой мяч"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель считает, что его капитан Харри Кейн должен выиграть "Золотой мяч" в этом году.

33-летний Кейн демонстрирует впечатляющую результативность в этом календарном году, забив 73 гола и отдав восемь результативных передач за "Баварию" и сборную Англии. Со своим клубом Харри выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и Суперкубок Германии, а с национальной командой — бронзовые медали на Чемпионате Мира.



По мнению Тухеля, Кейн сделал достаточно, чтобы получить самую престижную индивидуальную награду в футболе.



"Конечно, должен".



"Я его тренер. Он был моим игроком в "Баварии". Теперь он мой игрок в сборной Англии. Поэтому у него есть мой голос, но, к сожалению, я не голосую", — сообщил Тухель talkSPORT.