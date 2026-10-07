Кэррик и Вудгейт проигнорировали юбилейный матч "Мидлсбро"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик и его ассистент Джонатан Вудгейт проигнорировали юбилейный матч "Мидлсбро" в честь 150-летия клуба.

В минувший уикенд на "Риверсайде" состоялся выставочный матч, посвященный полуторавековой годовщине "Мидлсбро", который ныне обитает в Чемпионшипе.



На трибунах стадиона собралось 30,000 зрителей, включая около 100 бывших игроков и тренеров "Мидлсбро". Присутствовали легенды "речников" вроде Жуниньо, Фабрицио Раванелли, Якубу Айегбени и Айтора Каранки.



Однако Кэррик, который был главным тренером "Мидлсбро" на протяжении почти трех лет, и Вудгейт, признававшийся лучшим игроком "речников" в 2007 году, не почтили вниманием свой бывший клуб.



Кэррик и Вудгейт находятся под огромным давлением после неудачного старта "Юнайтед" в новом сезоне, и все их мысли сосредоточены на подготовке к домашнему матчу Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в ближайшую субботу.



Как сообщает talkSPORT, торжественное для "Мидлсбро" событие также проигнорировали Брайан Робсон, Стив Макларен и Гарет Саутгейт.