Кэррик и Вудгейт проигнорировали юбилейный матч "Мидлсбро"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик и его ассистент Джонатан Вудгейт проигнорировали юбилейный матч "Мидлсбро" в честь 150-летия клуба.
В минувший уикенд на "Риверсайде" состоялся выставочный матч, посвященный полуторавековой годовщине "Мидлсбро", который ныне обитает в Чемпионшипе.
На трибунах стадиона собралось 30,000 зрителей, включая около 100 бывших игроков и тренеров "Мидлсбро". Присутствовали легенды "речников" вроде Жуниньо, Фабрицио Раванелли, Якубу Айегбени и Айтора Каранки.
Однако Кэррик, который был главным тренером "Мидлсбро" на протяжении почти трех лет, и Вудгейт, признававшийся лучшим игроком "речников" в 2007 году, не почтили вниманием свой бывший клуб.
Кэррик и Вудгейт находятся под огромным давлением после неудачного старта "Юнайтед" в новом сезоне, и все их мысли сосредоточены на подготовке к домашнему матчу Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в ближайшую субботу.
Как сообщает talkSPORT, торжественное для "Мидлсбро" событие также проигнорировали Брайан Робсон, Стив Макларен и Гарет Саутгейт.
07.10.2026 12:00
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