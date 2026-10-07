Кейн променял бы свои достижения на трофей со сборной Англии

Капитан сборной Англии Харри Кейн признался, что променял бы свои индивидуальные достижение на завоевание трофея с национальной командой.

Накануне 33-летний Кейн повторил рекорд Питера Шилтона по количеству матчей за сборную Англии, лучшим бомбардиром которой он также является за все времена.



После разгрома Хорватии в Лиге Наций со счетом 3:0 оформивший дубль Кейн заявил, что все эти индивидуальные рекорды не сравнятся с ощущением от победы на Чемпионате Мира или Евро.



"Да, конечно. Вне всяких сомнений. Думаю, с ранней стадии своей карьеры в сборной Англии я дал ясно понять, что завоевание трофея со сборной Англии будет величайшим достижением в моей карьере или в карьере любого из нас".



"Мы уже слишком давно не побеждали, и тот факт, что мы были крайне близки в этот последний период, заставляет еще сильнее стремиться к этой цели и делает ее еще желаннее, поэтому я бы определенно променял все это на то, чтобы выиграть что-нибудь со сборной Англии", — цитирует Кейна Evening Standard.