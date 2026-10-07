ПСЖ следит за Райаном Шерки

Французский ПСЖ внимательно наблюдает за атакующим полузащитником Райаном Шерки, чей "Манчестер Сити" может быть вынужден устроить распродажу своих звезд.

Согласно слухам, большинство клубов Премьер-Лиги ожидают, что "Сити" поплатится за свои финансовые нарушения снятием очков, гарантирующим понижение в классе, или напрямую будет исключен из высшего английского дивизиона.



Выбывание из Премьер-Лиги лишит "Сити" возможности содержать своих ведущих игроков, к которым, безусловно, относится и Шерки.



Шерки утвердился одним из самых изобретательных игроков Премьер-Лиги с момента своего перехода из "Лиона" летом 2025. Райан совершил 25 результативных действий в своем дебютном сезоне за "Сити" и уже шесть в новом.



Как стало известно TEAMtalk, имя Шерки чрезвычайно популярно среди руководителей ПСЖ. Победители Лиги Чемпионов считают, что по своему профилю 23-летний француз идеально соответствует их клубу.



Даже если Шерки станет доступен для трансфера, Райан не достанется ПСЖ без борьбы. Интерес к игроку также проявляют "Челси", "Ливерпуль" и "Реал", а вот "Бавария" собирается остаться в стороне.