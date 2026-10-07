ПСЖ следит за Райаном Шерки

Райан Шерки Французский ПСЖ внимательно наблюдает за атакующим полузащитником Райаном Шерки, чей "Манчестер Сити" может быть вынужден устроить распродажу своих звезд.

Согласно слухам, большинство клубов Премьер-Лиги ожидают, что "Сити" поплатится за свои финансовые нарушения снятием очков, гарантирующим понижение в классе, или напрямую будет исключен из высшего английского дивизиона.

Выбывание из Премьер-Лиги лишит "Сити" возможности содержать своих ведущих игроков, к которым, безусловно, относится и Шерки.

Шерки утвердился одним из самых изобретательных игроков Премьер-Лиги с момента своего перехода из "Лиона" летом 2025. Райан совершил 25 результативных действий в своем дебютном сезоне за "Сити" и уже шесть в новом.

Как стало известно TEAMtalk, имя Шерки чрезвычайно популярно среди руководителей ПСЖ. Победители Лиги Чемпионов считают, что по своему профилю 23-летний француз идеально соответствует их клубу.

Даже если Шерки станет доступен для трансфера, Райан не достанется ПСЖ без борьбы. Интерес к игроку также проявляют "Челси", "Ливерпуль" и "Реал", а вот "Бавария" собирается остаться в стороне.





Метки Манчестер Сити, ПСЖ, Шерки

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2026 09:00

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