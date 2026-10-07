Тухель хвалит "великолепного, великолепного" Кейна

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель считает, что его капитан Харри Кейн заслуживает всей похвалы, которую получает.

Уже являясь лучшим бомбардиром сборной Англии всех времен, накануне против Хорватии Кейн забил свои очередные два гола и заодно провел свой 125-й матч за национальную команду, сравнявшись по этому показателю с легендарным Питером Шилтоном.



Когда в концовке этого победного для англичан матча Лиги Наций (2:0) Тухель заменил Кейна, трибуны "Уэмбли" провожали Харри стоячими аплодисментами, и Томас это всецело поддерживает.



"Великолепно, великолепно. Думаю, командная игра была очень хороша, и игра Харри была очень хороша".



"Он вновь исполнил определяющую роль для нас, и в этот очень особенный день он повторил рекорд Питера Шилтона, встав с ним в один ряд".



"Удивительно. Он заслуживает этого события, он заслуживает похвалы", — цитирует Тухеля The Independent.