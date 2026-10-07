Беллингем: "Кейн — лучший игрок, носивший футболку сборной Англии"
Полузащитник Джуд Беллингем назвал Харри Кейна величайшим игроком в истории сборной Англии.
Накануне, появившись в стартовом составе против Хорватии в Лиге Наций, Кейн повторил рекорд Питера Шилтона по количеству матчей за английскую сборную — 125.
Это событие 33-летний нападающий "Баварии" отметил дублем, и теперь на его счету рекордный 91 гол за Англию.
Однако Беллингем восхищается Кейном не только как игроком, но также как лидером и личностью.
"Я могу говорить только о своей точке зрения, и в первую очередь он невероятный человек. Он невероятен как капитан, как человек, он приглядывает за каждым. Он берет на себя ответственность за пределами поля. А на поле он лучший игрок, что носил футболку сборной Англии. Играть вместе с ним — это честь".
"Он играет на непревзойденном уровне. Он забивает голы ради забавы, он опускается в глубину и раздает передачи из глубины, участвуя в розыгрыше мяча, совершая отборы и все такое. Он становится только лучше", — сообщил Беллингем ITV.
07.10.2026 07:00
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йе, игзактли
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Точно такой же как и беленгем лучший полузащ))
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