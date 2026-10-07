Милош Керкез назван "врагом Украины"

Защитник "Ливерпуля" Милош Керкез оказался в эпицентре политического скандала, будучи добавленным в базу врагов Украины.

22-летний Керкез родился в Сербии, но выступает за сборную Венгрии, которой он помог одержать победу 1:0 над Украиной 25 сентября.



Тот матч Лиги Наций в Будапеште был отмечен рядом стычек, в одной из которых Керкез вместе со своим капитаном по сборной и партнером по "Ливерпулю" Домиником Собослаи схлестнулся с украинским полузащитником "Аякса" Виктором Цыганковым.



После матча Себастьян Керкез, отец Милоша, опубликовал в инстаграме фотографию этого инцидента, в качестве саундтрека использовав песню "Russian Paradise" российского рэпера Вити АК-47.



В результате Милош и его отец оказались внесены в украинскую экстремистскую базу "Миротворец". Семейство Керкезов называется "провокаторами" и обвиняется в "поддержке агрессии России и убийств граждан Украины".



Как сообщает The Sun, такого рода поступок вызвал огромное возмущение в Венгрии. Сразу несколько высокопоставленных чиновников публично выступили в защиту Керкезов и осудили поступок украинской стороны.



Добавим, в минувший понедельник венгерская сборная еще раз победила Украину (1:2), однако Керкез этот матч пропустил из-за перебора желтых карточку.