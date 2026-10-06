Кейн обеспечил Англии крупную победу над Чехией

Харри Кейн Оформив дубль и заставив соперника совершить автогол, Харри Кейн обеспечил сборной Англии победу 3:0 в домашнем матче Лиги Наций против Чехии.

Относительно победы 0:7 над Хорватией в стартовый состав "трех львов" были возвращены Джарелл Куанса, Трент Александер-Арнольд, Майлс Льюис-Скелли, Эберечи Эзе и Морган Роджерс.

Начало матча было отмечено зрелищным ударом Трента со штрафного, однако Лукаш Горничек в эффектном прыжке отвел угрозу от своих ворот.

Чехия ответила неточным ударом Алекса Крала, но затем сосредоточилась на обороне. Англичане давили, хотя и не имели явных моментов.

На 27-й минуте давление хозяев все же принесло свои плоды. Владимир Цоуфал совершил автогол, в стиле форварда замкнув прострел Харри Кейна с правого фланга — 1:0.

Англия продолжила диктовать игру, и на 40-й минуте Кейн забил уже сам. Харри с границы вратарской площади замкнул прострел Роджерса — 2:0.

В начале второго тайма Кейн едва не оформил дубль — дальний удар Харри в створе меж двух защитников пришелся в перекладину.

На 57-й минуте Кейн все же добился своего, головой замкнув подачу углового Льюисом Холлом — 3:0.

На этом игра успокоилась. Обеим командам уже все было ясно. В концовке гости немного оживились, но для гола престижа сделали недостаточно.

За исключением осечки против Испании, сборная Англии блестяще преодолела этот международный перерыв: три победы подряд с общим счетом 12:0 в трех последних матчах.

Сборная Англии — сборная Чехии — 3:0 (2:0)

Голы: Цоуфал 27 (авт), Кейн 40, 57.

Сборная Англии: Пикфорд, Александер-Арнольд, Куанса, Гехи (Брантуэйт 63), Холл (Гиббс-Уайт 72), Андерсон (Гарнер 63), Льюис-Скелли, Роджерс, Беллингем (Нгумоа 73), Эзе, Кейн (Калверт-Левин 82).

Сборная Чехии: Горничек, Цоуфал (Кричфалуши 84), Гранач, Витек, Слама (Зрмзлы 68), Крал, Шульц, Садилек (Мацек 68), Амброс (Гложек 58), Надери, Лингр (Радоста 45).

Предупреждения: Льюис-Скелли — Садилек, Витек.





Метки Лига Наций, обзор матча, сборная Англии, сборная Чехии

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2026 23:40

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  1. ot4im-surgut 07.10.2026 00:06 # ot4im-surgut
    Посольство США в Москве опубликовало предупреждение о здоровье в связи с сообщениями о чуме и призвало граждан немедленно покинуть Россию

    Запасаемся попкорном.

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  2. dembo 07.10.2026 00:01 # dembo
    Закончилась эта куета. Найс

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  3. brown-ale 06.10.2026 23:52 # brown-ale
    Ну Кейн, ну Слоняра. С аутсайдерами он монстр.

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  4. v-0987654321 06.10.2026 23:42 # v-0987654321
    Король V джостко местных пенсоишаков пуканы разрывает

    ахахахаха нищие ишаки

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