Джей-Джей Габриэль нанял элитного агента и выбирает между четырьмя топ-клубами
Вундеркинд "Манчестер Юнайтед" Джей-Джей Габриэль нанял элитного агента и сузил до четырех шорт-лист клубов, которые он рассматривает для своей карьеры.
Ранее уведомив "Юнайтед" о намерении прекратить свою регистрацию, во вторник Габриэль отметил свое 16-летие и теперь — благодаря наличию ирландского паспорта — может перейти в один из европейских клубов.
По информации TEAMtalk, наиболее вероятным пристанищем Габриэля в Англии был "Челси", однако "синие" были уведомлены, что юный нападающий решил отправиться в Европу.
Габриэль обратился к услугам авторитетного агента Али Барата, который поможет ему выбрать один из четырех европейских грандов: "Реал", "Барселону", "Баварию" или ПСЖ.
Габриэлю важна не только возможность регулярно сражаться за трофеи, но и скорейший путь в первую команду. Насчет и того, и другого у Джей-Джея были сомнения в "Юнайтед", поэтому он и решил уйти.
06.10.2026 23:00
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Последние комментарии:
Не слишком ли много здесь новостей про этого малолетнего говнюка?
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Однозначно в Барселону,в фабрику молодых талантов,в Реале же кладбище и Маур который лично похоронил не один десяток подающих надежду футболистов.
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