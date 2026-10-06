Джей-Джей Габриэль нанял элитного агента и выбирает между четырьмя топ-клубами

Вундеркинд "Манчестер Юнайтед" Джей-Джей Габриэль нанял элитного агента и сузил до четырех шорт-лист клубов, которые он рассматривает для своей карьеры.

Ранее уведомив "Юнайтед" о намерении прекратить свою регистрацию, во вторник Габриэль отметил свое 16-летие и теперь — благодаря наличию ирландского паспорта — может перейти в один из европейских клубов.



По информации TEAMtalk, наиболее вероятным пристанищем Габриэля в Англии был "Челси", однако "синие" были уведомлены, что юный нападающий решил отправиться в Европу.



Габриэль обратился к услугам авторитетного агента Али Барата, который поможет ему выбрать один из четырех европейских грандов: "Реал", "Барселону", "Баварию" или ПСЖ.



Габриэлю важна не только возможность регулярно сражаться за трофеи, но и скорейший путь в первую команду. Насчет и того, и другого у Джей-Джея были сомнения в "Юнайтед", поэтому он и решил уйти.