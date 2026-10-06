"Манчестер Сити" пытался купить Павловича

"Манчестер Сити" пытался приобрести полузащитника немецкой "Баварии" Александара Павловича минувшим летом.

Минувшим летом "Сити" полностью перестроил свою полузащиту, потратившись на Эллиота Андерсона, Аюба Буадди и напоследок — Энцо Фернандеса.



Но Павловича "Сити" пытался заполучить еще с марта. По информации Sky Sport Germany, "горожане" вели предметные переговоры насчет трансфера 22-летнего игрока сборной Германии.



В процессе "Бавария" была уведомлена, что "Сити" готов заплатить до 100 миллионов евро (85 млн. фунтов) за Павловича. Однако до переговоров двух клубов так и не дошло, потому что сам Александар отказался покидать Мюнхен.



Павлович находится в системе "Баварии" с 2011 года, дебютировав за первую команду в 2023.