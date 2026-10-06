"Манчестер Сити" пытался купить Павловича

Александар Павлович "Манчестер Сити" пытался приобрести полузащитника немецкой "Баварии" Александара Павловича минувшим летом.

Минувшим летом "Сити" полностью перестроил свою полузащиту, потратившись на Эллиота Андерсона, Аюба Буадди и напоследок — Энцо Фернандеса.

Но Павловича "Сити" пытался заполучить еще с марта. По информации Sky Sport Germany, "горожане" вели предметные переговоры насчет трансфера 22-летнего игрока сборной Германии.

В процессе "Бавария" была уведомлена, что "Сити" готов заплатить до 100 миллионов евро (85 млн. фунтов) за Павловича. Однако до переговоров двух клубов так и не дошло, потому что сам Александар отказался покидать Мюнхен.

Павлович находится в системе "Баварии" с 2011 года, дебютировав за первую команду в 2023.





Метки Бавария, Манчестер Сити, Павлович

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2026 22:00

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