Нико Гонсалес: "Переход в "Ньюкасл" — лучшее решение, что я только мог принять"

Полузащитник Нико Гонсалес назвал свой переход в "Ньюкасл" из "Манчестер Сити" минувшим летом лучшим решением, что он мог принять.

После полутора лет в "Сити" Гонсалес отправился в "Ньюкасл" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов.



В "Ньюкасле" Гонсалес обрел регулярную игровую практику и важную роль, поэтому 24-летний испанец более чем доволен своим решением.



"Это была огромная возможность для меня. Конечно, я был в клубе самого, самого высокого уровня, в "Манчестер Сити", но я думаю, "Ньюкасл" удивительным образом выступал в последние годы, а потенциал здесь еще больше, поэтому я считаю нас командой топ-уровня".



"Лучшая вещь — не быть в лучшем клубе, а наслаждаться игрой в футбол, быть лучшей версией себя и помогать команде. Я искал варианты, и "Ньюкасл" оказался лучшим".



"Расставание "Сити", переход сюда и связанное с этим ощущение — лучшее решение, что я только мог принять", — сообщил Гонсалес Sky Sports.