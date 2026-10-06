"Ливерпуль" ожидает подробностей травмы Жаке

"Ливерпуль" с нетерпением ожидает подробностей насчет состояния здоровья своего защитника Жереми Жаке.

21-летний Жаке целиком сыграл матчи сборной Франции против Бельгии и Италии в этот международный перерыв.



Одновременно это были первые матчи в карьере Жаке за взрослую сборную Франции, однако победу 4:1 над Бельгией накануне Жереми пропустил.



Французская федерация футбола объяснила отсутствие Жаке "растяжением задней поверхности левого бедра", а после победы главный тренер Зинедин Зидан сказал, что Жереми "слегка травмирован".



Это был последний для французов матч в этот международный перерыв, и теперь Жаке возвращается в расположение "Ливерпуля", чтобы пройти углубленное обследование, сообщает Sky Sports.



Жаке принял участие во всех семи матчах "Ливерпуля" в этом сезоне, включая шесть выходов в стартовом составе в паре с капитаном Виргилом Ван Дейком.



Потеря Жаке стала бы проблемой для "Ливерпуля", который в ближайшее воскресенье примет на своем поле "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги.