"Ливерпуль" ожидает подробностей травмы Жаке

Жереми Жаке "Ливерпуль" с нетерпением ожидает подробностей насчет состояния здоровья своего защитника Жереми Жаке.

21-летний Жаке целиком сыграл матчи сборной Франции против Бельгии и Италии в этот международный перерыв.

Одновременно это были первые матчи в карьере Жаке за взрослую сборную Франции, однако победу 4:1 над Бельгией накануне Жереми пропустил.

Французская федерация футбола объяснила отсутствие Жаке "растяжением задней поверхности левого бедра", а после победы главный тренер Зинедин Зидан сказал, что Жереми "слегка травмирован".

Это был последний для французов матч в этот международный перерыв, и теперь Жаке возвращается в расположение "Ливерпуля", чтобы пройти углубленное обследование, сообщает Sky Sports.

Жаке принял участие во всех семи матчах "Ливерпуля" в этом сезоне, включая шесть выходов в стартовом составе в паре с капитаном Виргилом Ван Дейком.

Потеря Жаке стала бы проблемой для "Ливерпуля", который в ближайшее воскресенье примет на своем поле "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги.





Метки Жаке, Ливерпуль, сборная Франции, травмы

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2026 19:00

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