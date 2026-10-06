"Ливерпуль" может поспешить с новым контрактом для Ван Дейка

"Ливерпуль" может поспешить с новым контрактом для своего капитана Виргила Ван Дейка.

В свои 35 лет Ван Дейк остается лучшим, самым надежным и самым стабильным защитником в распоряжении главного тренера "Ливерпуля" Андони Ираолы.



Голландский ветеран сыграл все 90 минут в каждом из пяти первых матчей "Ливерпуля" в новом сезоне Премьер-Лиги, а также против "Атлетико" в Лиге Чемпионов.



Действующий контракт Ван Дейка истекает в конце сезона, а значит уже с января Виргил сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами, и в последнее время ходят упорные слухи об интересе к защитнику со стороны главного тренера "Реала" Жозе Моуриньо.



Изначально "Ливерпуль" откладывал вопрос с будущим Ван Дейка на концовку сезона, однако впечатляющая игра Виргила и интерес к нему клубов вроде "Реала" могут заставить "красных" поторопиться с продлением сотрудничества, утверждает Football Insider.