Клубы Премьер-Лиги не ожидают, что "Сити" будет в высшем дивизионе в следующем сезоне

Клубы Премьер-Лиги не ожидают, что "Манчестер Сити" будет выступать в высшем английском дивизионе в следующем сезоне.

На прошлой неделе "Сити" направил апелляцию на заключение независимой комиссии Премьер-Лиги, которая признала "горожан" виновными более чем в 100 финансовых нарушениях.



Как сообщает Sky Sports, большинство соперников "Сити" в Англии и Европе сходятся во мнении, что "наказание должно соответствовать преступлению".



И хотя апелляция "Сити" еще не рассмотрена, и за "горожанами" сохраняется возможность обратиться в Высокий суд, другие клубы Премьер-Лиги единодушны в своем мнении, что команде Энцо Марески не место в высшем дивизионе.



При этом многие считают, что снять очки с "Сити" и только на один сезон отправить в Чемпионшип будет недостаточно, ведь нарушения "горожан" длились девять сезонов.



Добавим, решение о санкциях вынесет та же независимая комиссия, что признала вину "Сити" доказанной, но сделает она это, опираясь на рекомендации Премьер-Лиги.