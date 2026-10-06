"Юнайтед" готов отправить Йоро в аренду в январе

"Манчестер Юнайтед" открыт к идее отправить защитника Лени Йоро в аренду на вторую половину сезона.

Накануне 20-летний Йоро дебютировал за сборную Франции, приняв участие в победе 4:1 над Бельгией в Лиге Наций.



Йоро составил пару в центре обороны с Максансом Лакруа из "Челси" и произвел сильное впечатление своей игрой.



Однако на клубном уровне Йоро пока нечем похвастать в этом сезоне. В рамках Премьер-Лиги Лени отметился лишь двумя поздними появлениями на замену, проигрывая конкуренцию Харри Магуайру и Лисандро Мартинесу.



Как сообщает Football Insider, главный тренер "Юнайтед" Майкл Кэррик не спешит доверять Йоро, считая, что Лени не хватает физической мощи для игры на уровне Премьер-Лиги.



Лучшим вариантом для всех сторон может быть уход Йоро в другой клуб в январе на правах аренды. Лени чувствует, что он на той стадии своей карьеры, когда ему нужно играть регулярно, а "Юнайтед" не может позволить себе такой риск.