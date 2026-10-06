Конте: "В Англии используют базуки, остальные — пистолет"

Бывший главный тренер "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте признал, что Премьер-Лига значительно превосходит в финансовой мощи остальные лиги Европы.

Уже который год Премьер-Лига затмевает остальные европейские лиги по тратам на трансферном рынке, и Конте сравнивает это с использованием оружия разного калибра.



В то же время Конте предупреждает, что просто наличия денег недостаточно — их еще нужно уметь правильно потратить.



"Сегодня в Англии они использую базуки, тогда как все остальные все еще используют пистолет. Но в то же время нам нужно быть осторожными насчет того, как тратятся деньги. Именно поэтому ранее мы говорили о том, что нужно делать правильные суждения и иметь видение. Потому что у вам могут быть деньги, но нужно тратить их с умом", — сообщил Конте The Athletic.