Джей-Джей Габриэль отказал "Челси"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джей-Джей Габриэль отказался перейти в "Челси".
В прошлом месяце стало известно, что Габриэль потребовал от "Юнайтед" прекратить свою регистрацию, чтобы он мог свободно уйти в другой клуб.
Сегодня Габриэлю исполняется 16 лет, что — благодаря наличию ирландского паспорта — открывает перед юниором возможность присоединиться к одному из клубов в Европе, и именно так Джей-Джей и собирается поступить.
По информации talkSPORT, попытки "Челси" заманить Габриэля ничем не увенчались. "Синим" было сказано, что вундеркинд покидает Премьер-Лигу.
Главными претендентами на Габриэля являются "Реал" и "Барселона". Также Джей-Джея хотят ПСЖ и "Бавария".
06.10.2026 14:00
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