Каррагер призвал наложить на "Сити" санкции на несколько лет

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер призвал наложить на "Манчестер Сити" санкции, которые будут действовать несколько лет.

В данный момент независимая комиссия Премьер-Лиги решает, как наказать "Сити" за финансовые нарушения, по которым клуб с "Этихад" был признан виновным.



Как установила комиссия, "Сити" злостно пренебрегал правилами финансового фейр-плей с 2009 по 2018 год, поэтому Каррагер считает, что и наказание должно быть длящимся, а не единоразовым.



"Теперь мы знаем, что они виновны. Да, есть апелляция, но изначально был вынесен большой обвинительный вердикт, и я не думаю, что теперь кто-нибудь захочет ждать".



"Нужно сделать это в этом сезоне, чтобы это повлияло на "Манчестер Сити" в следующем сезоне".



"Сейчас у всех на устах слово "фиктивный". Если "Манчестер Сити" выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне, это будет практически фиктивный титул, потому что теперь мы знаем, что творилось".



"Поэтому нужно сделать это в этом сезоне. Каким бы ни было наказание, я не думаю, что это может быть наказание на один сезон, потому что это творилось годами. Думаю, и наказание должно длиться годами", — сообщил Каррагер Sky Sports.