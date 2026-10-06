Каррагер призвал наложить на "Сити" санкции на несколько лет

Джейми Каррагер Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер призвал наложить на "Манчестер Сити" санкции, которые будут действовать несколько лет.

В данный момент независимая комиссия Премьер-Лиги решает, как наказать "Сити" за финансовые нарушения, по которым клуб с "Этихад" был признан виновным.

Как установила комиссия, "Сити" злостно пренебрегал правилами финансового фейр-плей с 2009 по 2018 год, поэтому Каррагер считает, что и наказание должно быть длящимся, а не единоразовым.

"Теперь мы знаем, что они виновны. Да, есть апелляция, но изначально был вынесен большой обвинительный вердикт, и я не думаю, что теперь кто-нибудь захочет ждать".

"Нужно сделать это в этом сезоне, чтобы это повлияло на "Манчестер Сити" в следующем сезоне".

"Сейчас у всех на устах слово "фиктивный". Если "Манчестер Сити" выиграет Премьер-Лигу в этом сезоне, это будет практически фиктивный титул, потому что теперь мы знаем, что творилось".

"Поэтому нужно сделать это в этом сезоне. Каким бы ни было наказание, я не думаю, что это может быть наказание на один сезон, потому что это творилось годами. Думаю, и наказание должно длиться годами", — сообщил Каррагер Sky Sports.





Метки Каррагер, Манчестер Сити, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2026 13:00

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  1. sherlock2025 06.10.2026 13:10 # sherlock2025
    Этот пёс , как и местные фуплевские терпилы и неудачники с 20-30- летним стажем, минимум сопьюся , станут невротиками и т.д., когда Шити зарешает вопрос )

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