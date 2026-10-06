"Кристал Пэлас" ищет инвестора
"Кристал Пэлас" нанял инвестиционный банк Raine Group, чтобы найти инвестора для клуба.
В июле прошлого года Raine уже помог Джону Текстору продать свои 43 процента акций "Пэлас" владельцу "Нью-Йорк Джетс" Вуди Джонсону.
Помимо Джонсона, совладельцами "Пэлас" являются Джош Харрис, Дэвид Блитцер и президент клуба Стив Пэриш.
Как сообщает The Athletic, нынешние хозяева "Пэлас" хотят привлечь дополнительные инвестиции, чтобы обеспечить дальнейшее развитие клуба и реконструкцию стадиона "Селхерст Парк".
Совладельцы готовы продать долю в "Пэлас" с помощью Raine, исходя из общей оценки клуба в 900 миллионов фунтов, хотя большинство экспертов сходятся во мнении, что 700 млн. фунтов больше соответствуют реальности.
06.10.2026 12:00
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