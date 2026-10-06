"Кристал Пэлас" ищет инвестора

"Кристал Пэлас" нанял инвестиционный банк Raine Group, чтобы найти инвестора для клуба.

В июле прошлого года Raine уже помог Джону Текстору продать свои 43 процента акций "Пэлас" владельцу "Нью-Йорк Джетс" Вуди Джонсону.



Помимо Джонсона, совладельцами "Пэлас" являются Джош Харрис, Дэвид Блитцер и президент клуба Стив Пэриш.



Как сообщает The Athletic, нынешние хозяева "Пэлас" хотят привлечь дополнительные инвестиции, чтобы обеспечить дальнейшее развитие клуба и реконструкцию стадиона "Селхерст Парк".



Совладельцы готовы продать долю в "Пэлас" с помощью Raine, исходя из общей оценки клуба в 900 миллионов фунтов, хотя большинство экспертов сходятся во мнении, что 700 млн. фунтов больше соответствуют реальности.