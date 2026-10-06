"Пэлас" рассматривает Дайча на замену Сажу

"Кристал Пэлас" задумывается о приглашении Шона Дайча на замену своему главному тренеру Пьеру Сажу.

Саж только минувшим летом возглавил "Пэлас", но сохранить тот высокий уровень, который задал его предшественник Оливер Гласнер, Пьеру оказалось непросто.



"Пэлас" слабо стартовал в Премьер-Лиге, набрав лишь четыре очка в пяти первых матчах, из-за чего Саж оказался под давлением.



Как сообщает Football Insider, пока что Саж сохраняет поддержку боссов "Пэлас", однако лондонский клуб хочет быть готовым на случай, если сменить главного тренера все же придется.



Как раз Дайч и рассматривается одним из кандидатов на замену Сажу. Шон обладает большим опытом борьбы за выживание в Премьер-Лиге и находится без работы с февраля, когда он был уволен из "Ноттингем Форест" после всего 114 дней в клубе.