Кейн принял решение насчет своего будущего
Капитан сборной Англии Харри Кейн принял решение насчет своего будущего, достигнув принципиальной договоренности с немецкой "Баварией" о новом контракте.
Действующий контракт Кейна истекает в конце этого сезона, и в предыдущие месяцы Харри регулярно связывали с возвращением в Премьер-Лигу, а также сватали в "Барселону".
Однако Кейн и "Бавария" более чем довольны своим сотрудничеством, и Sky Sport Germany может подтвердить, что стороны уже договорились продлить свои отношения.
33-летнему нападающему остается уладить заключительные детали, после чего он заключит с "Баварией" новую сделку до 2029 года.
Кейн выступает за "Баварию" после своего перехода из "Тоттенхэма" за 100 миллионов фунтов летом 2023, в течение этого времени забив 152 гола в 154 матчах за клуб из Мюнхена.
06.10.2026 10:00
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