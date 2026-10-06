Капитан сборной Англии Харри Кейн принял решение насчет своего будущего, достигнув принципиальной договоренности с немецкой "Баварией" о новом контракте.

Действующий контракт Кейна истекает в конце этого сезона, и в предыдущие месяцы Харри регулярно связывали с возвращением в Премьер-Лигу, а также сватали в "Барселону".



Однако Кейн и "Бавария" более чем довольны своим сотрудничеством, и Sky Sport Germany может подтвердить, что стороны уже договорились продлить свои отношения.



33-летнему нападающему остается уладить заключительные детали, после чего он заключит с "Баварией" новую сделку до 2029 года.



Кейн выступает за "Баварию" после своего перехода из "Тоттенхэма" за 100 миллионов фунтов летом 2023, в течение этого времени забив 152 гола в 154 матчах за клуб из Мюнхена.