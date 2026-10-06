Виллиан вспомнил, как Артета нарушил свои обещания

Бывший вингер "Арсенала" Виллиан вспомнил, как главный тренер "канониров" Микель Артета не сдержал свои обещания, из-за чего он захотел уйти после всего трех месяцев в клубе.

"Арсенал" приобрел Виллиана у "Челси" в августе 2020. Бразилец переходил к "канонирам" с полной уверенностью, что станет ключевым игроком команды Артеты.



Однако реальность оказалась совершенно другой. Виллиан забил лишь один гол в 37 матчах и после единственного сезона покинул "Арсенал" по обоюдному согласию сторон.



"Я провел пару встреч с ними. Я встретился с Артетой, я встретился со всеми там. И они сказали: "Мы хотим, чтобы ты был главным парнем". Артета сказал мне: "Мы собираемся играть таким-то образом, и я хочу, чтобы ты был главным парнем, я буду строить команду вокруг тебя, я хочу вручить тебе ключ от клуба".



"Разумеется, я люблю "Челси", но у меня шел последний год по контракту, мне было 32 года, и когда я услышал это, я подумал, что будет неплохо остаться еще на три года в Лондоне с семьей, а они любят Лондон. И тогда я решился".



"Честно говоря, мне следовало остаться в "Челси", но в тот момент я подумал, что лучшим вариантом для меня будет перейти туда, поэтому я подписал с ними контракт на три года, но это не было хорошей вещью".



"Я стал испытывать разочарование. Я не говорю, что это их вина, но когда ты слышишь много вещей и затем переходишь в клуб, а ситуация оказывается не такой, как тебе говорили... Я сразу же почувствовал разочарование".



"Три месяца спустя я сказал своему агенту, что хочу уйти и что я совершил большую ошибку, покинув "Челси".



"Это не сработало, а поскольку это не сработало, поскольку я не мог играть хорошо, я не был счастлив. Когда ты не чувствуешь себя счастливым, ты не можешь проявлять себя. Деньги не могут купить счастье. То был мой лучший контракт в жизни, но я не был счастлив".



"Там была совершенно другая атмосфера внутри коллектива, нежели в "Челси". Это нельзя сравнивать. Атмосфера не было такой, как в моем предыдущем клубе, и поэтому я тоже испытывал разочарование".



"Когда я уходил из "Челси", они сражались за трофеи каждый сезон, а "Арсенал" был посреди ситуации, когда люди уходили, люди приходили, и это была сложная ситуация. Но я сразу же увидел, что атмосфера там другая".



"Я не имею ничего против Артеты. Он отличный тренер на поле, у него отличные идеи, но ему не хватало небольших деталей насчет того, как управлять командой".



"Ему не хватало человечности. Это важно, но на поле он хорош. Я всегда шучу, что они продали мне мечту, а эта мечта не оказалась хорошей", — цитирует Вилилана Daily Mail.