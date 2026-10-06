Мареска обратится к игрокам "Сити" в четверг насчет финансовых нарушений

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска проведет собрание со своими игроками в четверг насчет ситуации с признанием клуба виновным в финансовых нарушениях.

В этот международный перерыв английский футбол был потрясен новостью о признании "Сити" виновным по всем пунктам обвинений насчет финансовых нарушений в период с 2009 по 2018 год.



"Сити" продолжает отрицать свою вину и уже подал апелляцию на заключение независимой комиссии Премьер-Лиги, а главный тренер сборной Англии Томас Тухель признал, что эта ситуация могла повлиять на его игроков, представляющих клуб с "Этихад".



В ближайший четверг большинство игроков "Сити", вызывавшихся в свои сборные, вернется к групповым тренировкам на базе клуба, и первым делом Мареска собирается обратиться к своим подопечным, сообщает Daily Mail.



Сам Мареска, получив небольшой отпуск, в понедельник вернулся к работе на базе "Сити". Разумеется, Энцо сперва переговорит со своими боссами, прежде чем обратиться с речью к игрокам.



Первой же проверкой крепости нервов игроков "Сити" станет выезд к "Ливерпулю" в рамках Премьер-Лиги в ближайшее воскресенье.