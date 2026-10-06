Джей-Джей Габриэль замечен на общем фото "Юнайтед", но все равно собирается уйти

Нападающий Джей-Джей Габриэль был замечен на общей командной фотографии "Манчестер Юнайтед" на сезон 2026/27, но все равно собирается покинуть клуб.

Накануне "Юнайтед" опубликовал в социальных сетях несколько снимков с командной фотосессии, запечатлевшей облик команды Майкла Кэррика в этом сезоне.



В числе 32 игроков на общем фото оказался 15-летний Габриэль, который даже не дебютировал за первую команду "Юнайтед" и который, как стало известно в прошлом месяце, потребовал от клуба прекратить свою регистрацию.



По информации BBC, "Юнайтед" так и не удалось помириться с Габриэлем, а фотосессия состоялась еще 8 сентября — за пару дней до того, как Джей-Джей сыграл свой последний матч за юношескую "красных дьяволов".



Последней каплей для Габриэля и его окружения стало непопадание Джей-Джея в заявку "Юнайтед" на матч Лиги Чемпионов против "Сабаха" 10 сентября. На бумаге это самая легкая игра "дьяволов" на общем этапе европейского турнира, и юниор надеялся хотя бы выйти на замену.



"Юнайтед" также рассматривал возможность задействовать Габриэля в матче Кубка Лиги против "Брайтона" 16 сентября, но к тому времени Джей-Джей уже обозначил свое намерение уйти из клуба.



Сегодня, 6 октября, Габриэлю исполняется 16 лет, что открывает перед ним возможность перейти в европейский клуб.



Отъезд Габриэля в Европу означал бы, что "Юнайтед" сможет рассчитывать лишь на скромные 300,000 фунтов в качестве компенсации, которая составила бы несколько миллионов, если бы Джей-Джей перешел в другой британский клуб.



Добавим, настоящее имя Габриэля — Джозеф Джуниор Андреу О'Серуилл. Джей-Джей переименовался по коммерческим соображениям.



