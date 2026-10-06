Анонс матча Англия — Чехия
Сборная Англии завершит расширенный международный перерыв домашним матчем Лиги Наций против Чехии.
Стартовав в Лиге Наций с домашнего поражения 2:3 от Испании, затем англичане одолели на выезде Чехию (0:2) и камня на камне не оставили от Хорватии (0:7).
Чехия является аутсайдером Группы A3 и не имеет набранных очков, проиграв все три своих матча, поэтому англичане выглядят большим фаворитом встречи на "Уэмбли".
- Чехия проиграла шесть из восьми последних встреч соревновательного характера с Англией (2 победы).
- Англичане ни разу не уступили в восьми встречах с чехами на "Уэмбли" (6 побед, 2 ничьи).
- В трех своих матчах в этот международный перерыв Англия забила 11 голов.
- Впервые с 2019 англичане забили шесть или более голов в двух разных матчах в течение календарного года. Помимо выезда к Хорватии на прошлой неделе, подопечным Томаса Тухеля это удалось в поединке за третье место против Франции на Чемпионате Мира минувшим летом (6:4). Три подряд таких матча последний раз случались в 1908 году.
- Нападающий "Барселоны" Энтони Гордон забивал в каждом из четырех своих последних матчей за сборную Англии. Последним игроком, помимо Харри Кейна, делавшим это пять раз подряд был Уэйн Руни с октября 2014 по март 2015.
- За последние 10 лет только двое игроков отмечались результативными действиями в пяти матчах за сборную Англии подряд: Гордон и Кейн.
- Чехия проиграла пять из шести своих последних матчей во всех соревнованиях (1 ничья) и может впервые с марта 1973 оформить пять поражений подряд.
В преддверии этого матча расположение английской сборной с травмами покинули защитник Эзри Конса и полузащитник Алекс Скотт. Джордан Пикфорд сыграет на воротах, а Трент Александер-Арнольд может выйти на правый фланг обороны.
Лига Наций. Группа A3. 4-й тур
Сборная Англии — сборная Чехии
Лондон. Стадион "Уэмбли". 21:45
06.10.2026 06:00
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Последние комментарии:
Гордон забивной , вежливый джентльмен
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В случае победы или ничьи англичан, лично накормлю своего ишака cesc-fabregas4, из личной залупы, щедро откамшотив его, за обе щеки
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