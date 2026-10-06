Анонс матча Англия — Чехия

Сборная Англии завершит расширенный международный перерыв домашним матчем Лиги Наций против Чехии.

Стартовав в Лиге Наций с домашнего поражения 2:3 от Испании, затем англичане одолели на выезде Чехию (0:2) и камня на камне не оставили от Хорватии (0:7).



Чехия является аутсайдером Группы A3 и не имеет набранных очков, проиграв все три своих матча, поэтому англичане выглядят большим фаворитом встречи на "Уэмбли".



- Чехия проиграла шесть из восьми последних встреч соревновательного характера с Англией (2 победы).



- Англичане ни разу не уступили в восьми встречах с чехами на "Уэмбли" (6 побед, 2 ничьи).



- В трех своих матчах в этот международный перерыв Англия забила 11 голов.



- Впервые с 2019 англичане забили шесть или более голов в двух разных матчах в течение календарного года. Помимо выезда к Хорватии на прошлой неделе, подопечным Томаса Тухеля это удалось в поединке за третье место против Франции на Чемпионате Мира минувшим летом (6:4). Три подряд таких матча последний раз случались в 1908 году.



- Нападающий "Барселоны" Энтони Гордон забивал в каждом из четырех своих последних матчей за сборную Англии. Последним игроком, помимо Харри Кейна, делавшим это пять раз подряд был Уэйн Руни с октября 2014 по март 2015.



- За последние 10 лет только двое игроков отмечались результативными действиями в пяти матчах за сборную Англии подряд: Гордон и Кейн.



- Чехия проиграла пять из шести своих последних матчей во всех соревнованиях (1 ничья) и может впервые с марта 1973 оформить пять поражений подряд.



В преддверии этого матча расположение английской сборной с травмами покинули защитник Эзри Конса и полузащитник Алекс Скотт. Джордан Пикфорд сыграет на воротах, а Трент Александер-Арнольд может выйти на правый фланг обороны.



Лига Наций. Группа A3. 4-й тур

Сборная Англии — сборная Чехии

Лондон. Стадион "Уэмбли". 21:45