Восемь игроков из Премьер-Лиги номинированы на Golden Boy

Восемь игроков из Премьер-Лиги были номинированы на престижную индивидуальную награду Golden Boy.

Награда Golden Boy ежегодно вручается итальянским журналом Tuttosport лучшему игроку, выступающему в европейских лигах, в возрасте до 21 года.



На сей раз в число 25 номинантов попали Аюб Буадди из "Манчестер Сити", Лука Вушкович и Хараламбос Костулас из "Брайтона", Майлс Льюис-Скелли из "Арсенала", Райан и Эли Жуниор Крупи из "Борнмута", Йоррел Хато и Эстевао из "Челси".



19-летний Ламин Ямаль в список включен не был, потому что уже выигрывал эту награду (в 2024 году), но в шорт-листе значится его партнер по "Барселоне" Пау Кубарси, который был признан лучшим молодым игроком на Чемпионате Мира минувшим летом.



Обладатель награды Golden Boy будет объявлен уже в ноябре.



