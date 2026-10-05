"Арсенал" готов предложить 85 млн. фунтов за Йылдыза в январе

"Арсенал" готов раскошелиться на 100 миллионов евро (85 млн. фунтов) ради приобретения вингера итальянского "Ювентуса" Кенана Йылдыза в январе.

Минувшим летом "Арсенал" лишился трех атакующих игроков в лице Леандро Троссарда, Габриэля Жезуса и Габриэля Мартинелли, взамен пригласив только Христоса Цолиса, который теперь выбыл с травмой.



"Арсенал" так и не смог обзавестись атакующим игроком топ-уровня, но, по крайней мере, сэкономил средства на зимнее трансферное окно.



Йылдызом "Арсенал" интересовался еще минувшим летом, однако "Ювентус" решительно отказался обсуждать продажу Кенана, а "канониры" параллельно работали над рядом других вариантов.



Как сообщает TuttoMercatoWeb, интерес к Йылдызу проявляет и "Реал", но наиболее серьезную угрозу для "Ювентуса" лишиться 21-летнего турка представляет именно "Арсенал".



Утверждается, что чемпионы Премьер-Лиги "готовы пойти на безумный шаг" и предложить 85 млн. фунтов за Йылдыза в январе. Как бы "Ювентус" ни хотел сохранить свою восходящую звезду, такая сумма заставит задуматься.



Главного тренера "Арсенала" Микеля Артету привлекает универсальность Йылдыза, который способен сыграть по всему фронту атаки.



Йылдыз забил 11 голов и отдал 10 результативных передач в прошлом сезоне, однако сейчас Кенан отсутствует с переломом плюсневой кости и вернется в строй в ноябре.