Тухель извинился перед "Борнмутом" за "странную" травму Скотта

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель извинился перед "Борнмутом" за "странную" травму полузащитника Алекса Скотта.

23-летний Скотт заслужил высокие оценки своей игрой против Хорватии в минувшую субботу, впервые в своей карьере появившись в стартовом составе сборной Англии.



Тухель и сам Скотт совершенно не ожидали, что Алекс травмировался и теперь рискует пропустить два месяца. Томас лишь может посочувствовать своему коллеге Марко Розе, возглавляющему "Борнмут".



"Нам очень жаль, что так вышло, потому что Скотт был очень, очень хорош у нас, и он был явным кандидатом, чтобы снова выйти в стартовом составе".



"Но он получил травму, немного странную травму, потому что после 60 минут мы спросили его, хочет ли он уйти, и он сказал, что нет, он хочет продолжать".



"На следующий день он сказал: "Я не травмирован". Так было, пока мы не увидели снимки и не получили обратную связь от докторов, чему удивились, как минимум".



"Алекс был сам удивлен, поэтому мы не предвидели этого. Он полностью провел обе тренировки перед Хорватией, выполнял индивидуальную работу, поэтому перед матчем никаких признаков не было".



"Для нас здоровье игрока всегда идет на первом месте, и это никогда не изменится. Мы абсолютно не рискуем. Нам очень грустно, что так вышло".



"Мы можем понять разочарование клуба, но я лично не контактировал с клубом. Я контактирую с игроком, и я, конечно, приношу извинения Марко — моему коллеге, который лишился игрока".



"Нам тоже будет его не хватать. У нас остается один матч, и мы хотели, чтобы он сыграл", — сообщил Тухель talkSPORT.