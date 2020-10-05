"Атлетико" и "Ювентус" интересуются Мадуэке

Клубы из Лиги Чемпионов, включая испанский "Атлетико" и итальянский "Ювентус", проявляют интерес к вингеру "Арсенала" Нони Мадуэке.

В этом сезоне Мадуэке попадал в стартовый состав "Арсенала" только в Суперкубке Англии и Кубке Лиги, тогда как в рамках Премьер-Лиги отметился лишь двумя появлениями на замену.



В данный момент 24-летний англичанин проигрывает конкуренцию новичку "Арсенала" Христосу Цолису, который, правда, возвращается из сборной Греции с травмой.



Ситуация Мадуэке привлекла внимание целого ряда клубов, которые могут попытаться арендовать экс-игрока "Челси" в зимнее трансферное окно.



Среди этих клубов находятся "Атлетико" и "Ювентус", которые, как утверждает The Telegraph, имеют давний интерес к Мадуэке.



Невыразительный старт сезона обернулся для Мадуэке тем, что он не получил вызов в сборную Англии в этот международный перерыв, хотя на Чемпионате Мира минувшим летом сыграл пять матчей, включая выход в старте против Норвегии в четвертьфинале.