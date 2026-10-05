Эмилиано Мартинес объяснил, почему покинул "Астон Виллу"

Голкипер "Челси" Эмилиано Мартинес объяснил, почему ушел из "Астон Виллы" минувшим летом.

На исходе летнего трансферного окна у Мартинеса сорвался переход в "Ювентус", однако Эмилиано все равно не захотел оставаться в "Вилле", и очень кстати для него оказалось предложение из "Челси".



В итоге "Челси" приобрел Мартинеса за 7.5 млн. фунтов. 34-летний игрок сборной Аргентины чувствовал, что ему нужна смена обстановки после пережитого на Чемпионате Мира разочарования.



"Поражение в финале Чемпионата Мира многое отняло у меня, боль оставалось со мной долгое время. Мне нужно было начать с чистого листа в своем клубе, чтобы преодолеть душевные страдания, которые я испытывал после финала".



"Я приехал сюда (на сбор) и, честно говоря, чувствую себя отлично. Я полон энергии, и это самое важное", — сообщил Мартинес ESPN Argentina.