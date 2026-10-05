Тухель: "У Трента хорошие шансы сыграть против Чехии"

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель намекнул, что правый защитник испанского "Реала" Трент Александер-Арнольд выйдет в стартовом составе против Чехии во вторник вечером.

Трент очень уверенно провел выездной матч против Чехии на прошлой неделе — свой первый за английскую сборную за почти два года.



В том матче Лиги Наций Александер-Арнольд отметился результативной передачей на Энтони Гордона, и Тухель намекает, что Трент появится с первых минут и в домашней встрече с Чехией.



"Думаю, у меня есть четкое представление насчет Трента. Если вопрос в том, выйдет ли он в старте завтра, то я не отвечу, потому что у нас остается еще одна тренировка".



"Он провел хороший матч и отдал хорошую результативную передачу. Джарелл (Куанса) тоже провел очень хороший матч (против Хорватии в субботу), и, возможно, наша игровая модель подходит ему лучше".



"Мы должны использовать Трента лучшим образом, что только возможно. У него большие шансы выйти в старте завтра. Но, повторюсь, остается еще одна тренировка. Мы примем решение позже, вечером или — по некоторым игрокам — завтра утром".



"У Трента хорошие шансы сыграть", — цитирует Тухеля Sky Sports.