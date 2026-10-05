Крупи определил матч, к которому рассчитывает вернуться

Нападающий "Борнмута" Эли Жуниор Крупи определил матч, к которому он надеется вернуться после тяжелой травмы стопы.

Крупи, который стал лучшим бомбардиром "Борнмута" в прошлом сезоне, своем первом полном за клуб с южного побережья Англии, отсутствует с июля, когда он получил травму плюсневой кости стопы.



По информации L'Equipe, 20-летний француз уже практически восстановился и в минувшую субботу принял участие в двухстороннем матче в усеченных составах.



Прогресс, демонстрируемый Крупи, позволяет Эли Жуниору надеяться на возвращение в строй к выездному матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" 25 октября.