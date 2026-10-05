Тухель объяснил, почему отправил Конса домой

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил, почему решил отправить защитника Эзри Конса назад в "Арсенал".

Ранее в понедельник английская сборная объявила, что Конса и полузащитник "Борнмута" Алекс Скотт досрочно возвращаются в свои клубы на лечение.



Конса целиком провел матчи Лиги Наций против Испании и Хорватии в этот международный перерыв, пропустив выезд к сборной Чехии между ними.



По словам Тухель, Конса изначально прибыл в национальную команду с мышечной проблемой, и Томас не хочет рисковать здоровьем своего подопечного.



"Эзри прибыл на сбор с дискомфортом. Сыграв против Испании, ему стало хуже. Он остался в лагере, сделал все возможное, чтобы вернуться к матчу в Хорватии, и получил зеленый свет".



"К сожалению, его снова ударили по четырехглавой мышце бедра, что нанесло легкую травму. Мы решили, что не позволим ему играть через боль. Ничего серьезного, но рисковать не стоит", — цитирует Тухеля Sky Sports.