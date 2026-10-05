Тренер сборной Норвегии объяснил замену Холанда

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен заявил, что замена нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда против Португалии была частью плана.

Накануне вечером фанаты "Сити" испытали тревогу, когда во втором тайме матча Лиги Наций в Порту Холанд жестом попросил замену.



Оказывается, Холанд просто напомнил Сольбаккену о договоренности насчет замены. Для Эрлинга этот матч стал четвертым подряд выходом в стартовом составе в этот международный перерыв.



"В матче сегодня он дал хорошие 60 минут. Он дважды сыграл 90 минут, против Дании и Португалии. Он попытался сделать это против Уэльса. Мы поговорили об этом по душам в субботу и изучили все возможные варианты".



"Он мог бы сыграть второй тайм. Мы говорили об этом. Но он был плохо настроен насчет этого. У него был такой опыт в Кубке Лиги, и ему не понравилось. Я удовлетворен тем, что он продержался хорошие 60 минут", — сообщил Сольбаккен Dagbladet.