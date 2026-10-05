Конса досрочно возвращается в "Арсенал" из сборной Англии

Защитник Эзри Конса досрочно покинул расположение сборной Англии и возвращается в "Арсенал".

28-летний Конса целиком провел матчи англичан в Лиге Наций против Испании и Хорватии, пропустив выезд к Чехии между ними из-за травмы.



Во вторник вечером англичане примут чешскую сборную на "Уэмбли", однако Конса участия в этом матче не примет. Также в свой клуб досрочно возвращается полузащитник "Борнмута" Алек Скотт.



Свой следующий матч "Арсенал" проведет в ближайшую субботу, сразившись на "Эмирейтс" с "Лидсом" в рамках Премьер-Лиги.



Во время этого международного перерыва к тренировкам после травм вернулись защитники "Арсенала" Бен Уайт, Пьеро Инкапье и Кристиан Москера.