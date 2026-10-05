Скотт: "Беллингем — лучший полузащитник в мире"
Полузащитник "Борнмута" Алекс Скотт признался, что он пытается брать пример со своего партнера по сборной Англии Джуда Беллингема.
В минувшую субботу 23-летний Скотт впервые в своей карьере появился в стартовом составе сборной Англии, вместе с Беллингемом поспособствовав победе над Хорватией со счетом 0:7.
Матч Лиги Наций в Риеке лишний раз убедил Скотта в том, насколько хорош Беллингем, которого Алекс считает лучшим полузащитником в мире.
"Честно говоря я никогда не видел чего-то такого. Вживую он еще лучше. Когда наблюдаешь его вблизи и находишься на одном поле с ним... Он лучший полузащитник в мире, точно один из лучших игроков в мире и отличный человек".
"Каждый знает это — фанаты и все в мире знают, что он за человек".
"На поле его способности устрашают, и это та планка, к которой мы должны стремиться. Я одного возраста с ним, но для меня он является тем примером, которому должны подражать молодые игроки", — цитирует Скотта Sky Sports.
05.10.2026 13:00
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