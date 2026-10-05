Балоган по-прежнему открыт к возвращению в Премьер-Лигу
Нападающий "Монако" Фоларин Балоган заявил, что он по-прежнему открыт к возвращению в Премьер-Лигу, несмотря на сорвавшийся переход в "Эвертон".
В заключительный день летнего трансферного окна Балоган едва не перешел в "Эвертон" за 40 миллионов фунтов. Сделка уже была полностью согласована, однако во время медобследования у Фоларина были обнаружены некоторые проблемы.
"Эвертон" успел заново договориться с "Монако", с поправкой цены на здоровье Балогана, но теперь уже сам Фоларин отказался от трансфера.
В итоге 25-летний игрок сборной США остался в "Монако", однако Премьер-Лига по-прежнему имеет свою привлекательность для бывшего юниора "Арсенала".
"Открыт ли я по-прежнему к возвращению Премьер-Лигу? Да, возможно. Футбол полон неожиданных поворотов, как мы убедились в этом после Чемпионата Мира".
"Я был близок к трансферу, этого не случилось, но это определенно вариант", — сообщил Балоган talkSPORT.
05.10.2026 12:00
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