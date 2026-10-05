Алекс Скотт пропустит до двух месяцев

Полузащитник "Борнмута" Алекс Скотт покидает расположение сборной Англии с травмой, которая рискует оставить его вне игры на срок до двух месяцев.

23-летний Скотт вышел в стартовом составе на победный для англичан матч Лиги Наций против Хорватии в минувшую субботу (0:4), будучи замененным на 70-й минуте.



Свой отрезок Скотт заканчивал через боль, и на домашний матч против Чехии во вторник Алекс не останется.



Как сообщает talkSPORT, Скотт возвращается в расположение своего клуба, рискуя остаться без игры в футбол до зимы.



Потеря Скотта станет большим ударом по "Борнмуту". Алекс выходил в стартовом состав на каждый матч "вишенок" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив один гол.