Алекс Скотт пропустит до двух месяцев

Алекс Скотт Полузащитник "Борнмута" Алекс Скотт покидает расположение сборной Англии с травмой, которая рискует оставить его вне игры на срок до двух месяцев.

23-летний Скотт вышел в стартовом составе на победный для англичан матч Лиги Наций против Хорватии в минувшую субботу (0:4), будучи замененным на 70-й минуте.

Свой отрезок Скотт заканчивал через боль, и на домашний матч против Чехии во вторник Алекс не останется.

Как сообщает talkSPORT, Скотт возвращается в расположение своего клуба, рискуя остаться без игры в футбол до зимы.

Потеря Скотта станет большим ударом по "Борнмуту". Алекс выходил в стартовом состав на каждый матч "вишенок" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив один гол.





Метки Борнмут, сборная Англии, Скотт, травмы

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2026 11:00

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