"Кристал Пэлас" близок к новому контракту с Сарром

"Кристал Пэлас" близок к согласованию нового долгосрочного контракта со своим нападающим Исмаилой Сарром.

Сарр остался в обиде на свой клуб, который на исходе летнего трансферного окна не отпустил его в "Ливерпуль", и пока что сыграл только восемь минут за "Пэлас" в новом сезоне Премьер-Лиги.



Однако журналист Алан Никсон утверждает, что "Пэлас" и Сарр преодолели возникшее у них недопонимание и вплотную приблизились к компромиссу по новому контракту на три или четыре года.



Заключив новый контракт, 28-летний игрок сборной Сенегала сможет увеличить свою зарплату до 120,000 фунтов в неделю — или 6 млн. фунтов в год.



Добавим, в прошлом сезоне Сарр забил 21 гол за "Пэлас" во всех соревнованиях, выиграв с "орлами" Лигу Конференций и Суперкубок Англии.