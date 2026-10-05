Аспиликуэта надеется, что Алонсо вернет "Челси" к завоеванию трофеев

Бывший капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта выразил надежду, что новый главный тренер "синих" Хаби Алонсо вернет клуб к завоеванию трофеев.

Завершив прошлый сезон Премьер-Лиги только на 10-м месте, минувшим летом "Челси" пригласил Алонсо.



На этот международный перерыв "Челси" ушел, также располагаясь на 10-й строке, однако Аспиликуэта уверен, что со временем Алонсо выстроит игру "синих".



"Я ушел из "Челси", но "Челси" навсегда останется в моем сердце. Я слежу за каждым матчем и надеюсь, клуб вернется туда, где ему положено быть".



"Вокруг есть очень сильные команды, а в футболе порой нужно немного времени. Нужно выстроить связи, людям нужно сыграться и начать понимать друг друга".



"В большом клубе вроде "Челси" требования высоки. Но я думаю, это нормально. Нужно быть требовательным и амбициозным, потому что, будучи фанатом "Челси", ты всегда хочешь видеть, чтобы клуб выигрывал трофеи".



"Я уверен что Хаби (Алонсо), персонал и игроки хорошо сработаются. Надеюсь, они принесут большую радость фанатам", — цитирует Аспиликуэту BBC.