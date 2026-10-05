Анри назвал, в чем Цолису нужно прибавить

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри назвал одну область, в которой вингеру "канониров" Христосу Цолису нужно прибавить.

Цолис оставляет весьма приятное впечатление своей игрой за "Арсенал" после перехода из "Брюгге" за 34 миллиона фунтов минувшим летом.



Цолис отметился уже четырьмя результативными действиями за "Арсенал", выигрывая конкуренцию на левом краю атаки у Эберечи Эзе и Нони Мадуэке, однако Анри кажется, что 24-летний грек теряется в выездных матчах.



"Да, я давно слежу за ним — еще со времен, когда он играл за "Брюгге". Он замечательный командный игрок, он упорно трудится, он не стесняется владеть мячом, у него есть видение для паса, и он может создавать голы, вырезая мяч с фланга, как мы уже наблюдали. Он сразу же заиграл".



"Это помогает, кода ты оказываешься единственным новым атакующим игроком, а команда уже сработалась, нежели когда есть четверо или пятеро новых игроков и новый тренер".



"Вы можете видеть, что у него все еще возникают сложности при игре за пределами домашнего поля. Он должен понимать, что происходит, когда играешь на выезде в Премьер-Лиге, особенно после того, что мы наблюдали в матче с "Виллой". Но это нормально. Думаю, в целом он хорошо справляется", — цитирует Анри Football.London.