Холанд был вынужденно заменен в матче за сборную Норвегии

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд был вынужден попросить замену в матче за сборную Норвегии по причине травмы.

26-летний Холанд был вынужденно заменен во втором тайме проигранного норвежцами матча Лиги Наций против Португалии в воскресенье вечером (2:1).



Холанд жестом показал тренерскому штабу, что не может продолжать игру, и вскоре уступил свое место на поле нападающему "Кристал Пэлас" Йоргену Ларсену.



Матч в Порту был последним для норвежской сборной в этот международный перерыв. На все четыре Холанд выходил в стартовом составе.



Как отмечает Daily Mail, хорошая новость в том, что Холанд смог самостоятельно покинуть поле, однако участие Эрлинга в матче Премьер-Лиги за "Сити" против "Ливерпуля" 11 октября все равно может оказаться под вопросом.