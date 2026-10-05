"Сити" может затянуть рассмотрение своего дела на годы, если обратится в Высокий суд

"Манчестер Сити" может затянуть дисциплинарный процесс насчет вменяемых клубу финансовых нарушений на годы в случае обращения в Высокий суд.

На прошлой неделе "Сити" подал апелляцию насчет заключения независимой комиссии Премьер-Лиги, которая признала клуб с "Этихад" виновным по всем пунктам обвинений насчет финансовых нарушений в период с 2009 по 2018 год.



Эту апелляцию рассмотрит другая комиссия, но даже если протест "Сити" будет отклонен, у "горожан" останется возможность отсрочить введение санкций, а впоследствии добиться их смягчения или полной отмены.



"Сити" не имеет права обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но может подать иск в Высокий суд Лондона, потребовав признать инициированный Премьер-Лигой дисциплинарный процесс предвзятым и незаконным.



Если дело в Высоком суде будет рассмотрено судьей, далеким от спортивного права, есть вероятность, что спонсорские контракты "Сити", которые Премьер-Лига назвала "фиктивными", будут истолкованы иначе, сообщает The Telegraph.



Учитывая объем дела и количество вменяемых "Сити" нарушений, Высокому суду могут потребоваться годы для вынесения своего вердикта, что стало бы кошмарным сценарием для Премьер-Лиги, чей чек на юридические расходы, по разным оценкам, и так перевалил за 100 миллионов фунтов.