Алонсо определил Бастони целью номер один "Челси" на январь

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо определил защитника итальянского "Интера" Алессандро Бастони своей приоритетной целью на январь.

В пяти первых турах нового сезона Премьер-Лиги "Челси" пропустил 12 голов — больше всех в дивизионе.



"Челси" пропускал минимум по два гола в каждом матче Премьер-Лиги при Алонсо, что подталкивает Хаби к укреплению оборонительной линии в зимнее трансферное окно.



По информации El Nacional, Алонсо видит решение проблем "Челси" в Бастони, у которого в январе будет оставаться 18 месяцев по контракту с "Интером".



Однако "Интер" готов потребовать около 80 миллионов евро (68 млн. фунтов) за 27-летнего итальянца, которого минувшим летом пыталась заполучить "Барселона".