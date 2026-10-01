Алонсо определил Бастони целью номер один "Челси" на январь
Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо определил защитника итальянского "Интера" Алессандро Бастони своей приоритетной целью на январь.
В пяти первых турах нового сезона Премьер-Лиги "Челси" пропустил 12 голов — больше всех в дивизионе.
"Челси" пропускал минимум по два гола в каждом матче Премьер-Лиги при Алонсо, что подталкивает Хаби к укреплению оборонительной линии в зимнее трансферное окно.
По информации El Nacional, Алонсо видит решение проблем "Челси" в Бастони, у которого в январе будет оставаться 18 месяцев по контракту с "Интером".
Однако "Интер" готов потребовать около 80 миллионов евро (68 млн. фунтов) за 27-летнего итальянца, которого минувшим летом пыталась заполучить "Барселона".
05.10.2026 00:05
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